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Блинкен: США введут санкции против РФ лишь в случае «вторжения» на Украину

Виктория Сикерина

Политика
Блинкен: США введут санкции против РФ лишь в случае «вторжения» на Украину
Фото: U.S. Embassy Tokyo / CC BY-ND 2.0

Соединенные Штаты намеренны ввести санкционные меры против России только в случае якобы «агрессивных действий» в отношении Украины. Сейчас угроза санкций носит сдерживающий эффект. Такое мнение выразил государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 23 января.

Он отметил, что если ввести ограничительные меры немедленно, будет потерян эффект сдерживания.

— Все, что мы делаем, включая согласование позиций с Европой масштабных последствий для России, направлено на то, чтобы повлиять на расчеты президента (России Владимира Путина — Прим. «ВМ») и убедить его не предпринимать агрессивные действия, — передает ТАСС слова политика.

В этот же день министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Европа разрабатывает пакет санкционных мер против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Однако санкции не коснутся газового сектора и «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что страны Запада готовы к равному разговору с российской стороной. Однако обострение ситуации на Украине заставит ЕС ответить обширными экономическими санкциями.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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