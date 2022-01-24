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Могилу князя Сергея Трубецкого в Новодевичьем монастыре отреставрируют

Полина Долганова

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Могилу князя Сергея Трубецкого в Новодевичьем монастыре отреставрируют

Департамент культурного наследия столицы согласовал проект реставрации памятника на могиле князя Сергея Петровича Трубецкого.

Монумент является объектом культурного наследия федерального значения. Могила располагается на юго-западе от Смоленского собора Новодевичьего монастыря и относится к семейному захоронению.

Предполагается, что реставрационные работы могут начаться уже в 2022 году.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, к настоящему моменту надгробие наклонилось, на монументе появилось множество сколов и трещин.

Надгробие выполнено в форме большого креста, который стоит на голгофе в виде валуна.

Специалистам предстоит демонтировать памятник и ограду, очистить детали, устранить эффекты и восстановить утраченные элементы, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что городские власти направили 857,8 миллиона рублей на сохранение и реставрацию памятников архитектуры в Москве. Соответствующее постановление подписал в четверг, 20 января, мэр столицы Сергей Собянин. Согласно документу, за счет денежных средств специалисты воссоздадут уникальный четырехъярусный иконостас XVIII века церкви Святых Апостолов Петра и Павла. Он расположен на Новой Басманной улице.

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