Кадыров заявил, что семью экс-судьи Янгулбаева будут искать согласно закону

Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Семью бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева будут искать согласно закону. Об этом в понедельник, 24 января, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

— Для вас я еще раз повторяю: куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены, — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров призвал не искать в его словах тайного смысла и повторил еще раз — все действия будут совершены в рамках закона. Он призвал российские правоохранительные органы задержать семейство судьи и сообщил, что все доказательства есть в журналистских расследованиях независимых Telegram-каналов.

Также Кадыров назвал экс-судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства». Он высказался, что бывший судья не смог воспитать интеллигентных детей, и вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи.

Справка «ВМ»

20 января люди в гражданской одежде, масках и с оружием ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Они представились сотрудниками МВД Чечни и предъявили постановление о принудительном приводе супругов на допрос. После этого они увезли Мусаеву, больную сахарным диабетом второго типа и коронавирусом.

21 января стало известно, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона. По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной.

23 января бывший чеченский судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Об этом сообщила адвокат Наталья Добронравова. При этом она заявила, что знает, в какую страну направились экс-судья с дочерью, но информацией делиться не намерена.