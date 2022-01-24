Австрия эвакуирует своих дипломатов с Украины в случае ухудшения ситуации

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Австрия может эвакуировать сотрудников своей дипмиссии на Украине, если ситуация в стране ухудшится. Об этом в понедельник, 24 января, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.

— Конечно, у нас есть планы по эвакуации посольств в Киеве, но пока мы к этому не приступили, поскольку нам очень важно именно сейчас, в данную фазу, иметь там максимальное присутствие. Если опасная ситуация и риски изменятся, за чем мы пристально наблюдаем, соответствующие шаги будут предприняты, — передает его слова РИА Новости.

Накануне Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть территорию Украины в добровольном порядке. Также ведомство порекомендовало гражданам Соединенных Штатов рассмотреть возможность отъезда из этой страны.

Также 24 января посольство Великобритании на Украине начало выводить ряд своих сотрудников из-за возросших рисков обострения ситуации в стране. Это сделано «в ответ на возрастающую угрозу со стороны России».

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.