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Королевская горничная рассказала о коллекции плюшевых мишек принца Эндрю

Василий Плиткин

Общество
Королевская горничная рассказала о коллекции плюшевых мишек принца Эндрю
Фото: NEIL HALL

Шарлотт Бигс, работавшая горничной в Букингемском дворце, рассказала о любви второго сына королевы Елизаветы II принца Эндрю к плюшевым мишкам и о том, как ей приходилось о них заботиться.

Бигс, работавшая в королевском дворце в середине 90-х годов прошлого века, еще тогда удивилась правилам и специальным обязанностям, включающим в себя заботу о коллекции плюшевых мишек, принадлежащей герцогу Йоркскому.

— Это было так странно. В конце концов, он был взрослым мужчиной, который служил на Фолклендских островах, — рассказала она в интервью газете «The Sun».

Бигс поделилась, что коллекция насчитывала 72 плюшевые игрушки, и большинство из них были в морской форме и привезены со всех уголков земного шара. Каждой игрушке было отведено специальное место, и она каждое утро обязана была их расставлять на кровати. Уборка могла затянуться на час.

— Плюшевые мишки должны были располагаться в определенном порядке на его кровати с балдахином — от самого большого сзади до самого маленького спереди, — поделилась Шарлотт Бигс.

По ее словам, двум любимым мишкам было отведено особое место — на двух тронах из красного дерева, стоящих возле постели принца.

О высокомерном поведении принца Эндрю говорят давно. Над его поведением и свитой насмехались даже дипломаты других стран во время его миссии в странах Персидского залива.

Принц Эндрю, которого требуют выселить из Королевской ложи, где он живет со своей бывшей женой Сарой, уволился с королевской службы в 2019 году. Такое решение было принято из-за связей принца с обвиняемым в педофилии Джеффри Эпштейном.

С января этого года обвиняемый в изнасиловании правозащитницы Вирджинии Джуфре принц Эндрю был лишен воинских званий и королевского патронажа.

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