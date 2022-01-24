Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Силовики перекрыли канал незаконной легализации мигрантов с доходом 60 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Силовики перекрыли канал незаконной легализации мигрантов с доходом 60 миллионов рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве полиция задержала двух граждан одной из стран ближнего зарубежья. Их подозревают в незаконной легализации мигрантов, которая позволила им заработать свыше 60 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые занимались изготовлением и продажей фальшивых документов — миграционных карт, уведомлений о временной регистрации и патентов на работу. Также они предоставляли своим клиентам ряд других незаконных услуг, среди которых была и фиктивная сдаче экзамена на знание русского языка.

— Услугами фигурантов пользовались в основном иностранцы, которые находятся в России нелегально. Каждый из клиентов платил за фальшивые бумаги от миллиона до 2,5 миллиона рублей. По предварительным данным, общая сумма криминального дохода превышает 60 миллионов рублей, — рассказала Волк.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». В настоящее время они находятся под домашним арестом.

На прошлой неделе на юго-востоке столицы полиция задержала 32-летнего приезжего по подозрению в подделке водительского удостоверения.

Читайте также:
Москва Полиция Мигранты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Все мнения
О проекте