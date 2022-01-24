Силовики перекрыли канал незаконной легализации мигрантов с доходом 60 миллионов рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве полиция задержала двух граждан одной из стран ближнего зарубежья. Их подозревают в незаконной легализации мигрантов, которая позволила им заработать свыше 60 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые занимались изготовлением и продажей фальшивых документов — миграционных карт, уведомлений о временной регистрации и патентов на работу. Также они предоставляли своим клиентам ряд других незаконных услуг, среди которых была и фиктивная сдаче экзамена на знание русского языка.

— Услугами фигурантов пользовались в основном иностранцы, которые находятся в России нелегально. Каждый из клиентов платил за фальшивые бумаги от миллиона до 2,5 миллиона рублей. По предварительным данным, общая сумма криминального дохода превышает 60 миллионов рублей, — рассказала Волк.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». В настоящее время они находятся под домашним арестом.

На прошлой неделе на юго-востоке столицы полиция задержала 32-летнего приезжего по подозрению в подделке водительского удостоверения.