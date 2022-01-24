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Песков призвал НАТО побудить Украину отказаться от наступления в Донбассе

Иван Юминов

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Песков призвал НАТО побудить Украину отказаться от наступления в Донбассе
Фото: Администрация президента РФ

Россия призывает НАТО побудить Украину не устраивать наступательные действия в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 24 января.

— Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. И действительно, такая угроза сейчас есть... Мы в данном случае, конечно, хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможностях силового урегулирования на Украине, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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