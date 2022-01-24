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Иммунолог подтвердил частое заражение «омикроном» через глаза

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог подтвердил частое заражение «омикроном» через глаза
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Повышенная заразность «омикрона» приводит к более частому проникновению коронавирусной инфекции через глаза. Об этом сообщил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

По словам эксперта, крайне высокая заразность «омикрон»-штамма вывела этот способ передачи вируса на новый уровень, и это отличает его от предыдущих мутаций.

— В силу крайне высокой заразности «омикрона» сейчас актуально заражение через глаза. Отсюда идет неэффективность масок, люди соблюдают масочный режим и все такое, но все равно заражаются, потому что глаза открыты, — отметил он в комментарии НСН.

Специалисты отмечают, что одним из симптомов заражения «омикрон»-штаммом является развитие конъюнктивита.

Болибок подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо вовремя пройти вакцинацию. Другого способа борьбы с пандемией пока нет.

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До этого иммунолог Крючков объяснил ослабление тяжести симптомов «омикрона». Относительно легкое течение штамма коронавируса «омикрон» объясняется тем, что большая часть заболевших переносит вирус нетяжело или бессимптомно.

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