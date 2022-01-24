Иммунолог подтвердил частое заражение «омикроном» через глаза
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Повышенная заразность «омикрона» приводит к более частому проникновению коронавирусной инфекции через глаза. Об этом сообщил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.
По словам эксперта, крайне высокая заразность «омикрон»-штамма вывела этот способ передачи вируса на новый уровень, и это отличает его от предыдущих мутаций.
— В силу крайне высокой заразности «омикрона» сейчас актуально заражение через глаза. Отсюда идет неэффективность масок, люди соблюдают масочный режим и все такое, но все равно заражаются, потому что глаза открыты, — отметил он в комментарии НСН.
Специалисты отмечают, что одним из симптомов заражения «омикрон»-штаммом является развитие конъюнктивита.
Болибок подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо вовремя пройти вакцинацию. Другого способа борьбы с пандемией пока нет.
До этого иммунолог Крючков объяснил ослабление тяжести симптомов «омикрона». Относительно легкое течение штамма коронавируса «омикрон» объясняется тем, что большая часть заболевших переносит вирус нетяжело или бессимптомно.