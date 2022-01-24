Вор в Подмосковье украл десятки телефонов из салона сотовой связи через дыру в крыше

Фото: МВД Медиа

Россия, Московская область, Подольск, Советская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя Ставропольского края, который подозревается в ограблении салона сотовой связи в Подольске. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 24 января, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленник забрался ночью на крышу салона сотовой связи, проделал в ней отверстие, и пробрался внутрь. Повредив установленную внутри камеру видеонаблюдения, он похитил 59 мобильных телефонов и скрылся тем же путем. Злоумышленника записала камера видеонаблюдения до того, как он ее повредил.

На кадрах видно, как человек в маске и перчатках, вооружившись монтировкой, вскрывает ящики в салоне. После этого он подходит к снимающей его камере и несколькими ударами ломает ее.

Видео: Пресс-службе ГУ МВД России по Московской области

Выбравшись из магазина, грабитель выбросил в урну свою одежду, личный мобильный телефон и инструменты, которые он использовал при грабеже.

— Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили маршрут передвижения похитителя и задержали его около одного из торговых центров в городе Видное. В ходе личного досмотра и обыска по адресу временного проживания задержанного сотрудниками полиции изъяли четыре похищенных мобильных телефона, — рассказала Петрова.

Она уточнила, что остальные похищенные телефоны злоумышленник успел распродать в Москве, получив за них 150 тысяч рублей.

На данный момент он заключен под стражу.

До этого стало известно, что на юго-востоке столицы мужчина ограбил курьера, похитив у него два смартфона стоимостью порядка 180 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».