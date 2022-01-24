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Кадыров раскрыл объемы финансирования Чечни из бюджета России

Иван Юминов

Экономика
Кадыров раскрыл объемы финансирования Чечни из бюджета России
Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Чечня получает из федерального бюджета более 300 миллиардов рублей в год. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров в понедельник, 24 января.

— Клянусь Всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца, даже месяц не сможем. Мы даже вовремя зарплату не отдаем. Первый месяц, если опаздываем, у нас какой бывает шум — вы знаете. А представьте, на нас Россия за год, именно за республику, за содержание народа, свыше 300 миллиардов тратит, — рассказал политик.

Регион не обладает ни светом, ни газом, ни нефтью, подчеркнул он. Чеченцам следует развиваться и учиться, а не слушать «шайтанов», приводит слова Кадырова РИА Новости.

24 января Кадыров заявил, что член СПЧ Игорь Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина являются террористами. По его словам, все доказательства в отношении Каляпина и Милашиной есть в журналистских расследованиях независимых Telegram-каналов.

Также он заявил, что семью бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева будут искать согласно закону. При оказании сопротивления их уничтожат, предупредил глава республики.

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