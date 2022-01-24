Кадыров назвал террористами члена СПЧ и журналистку «Новой газеты»

Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина являются террористами. Об этом в понедельник, 24 января, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

— Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов, — написал он.

По словам Кадырова, все доказательства в отношении Каляпина и Милашиной есть в журналистских расследованиях независимых Telegram-каналов.

Также он заявил, что семью бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева будут искать согласно закону. При оказании сопротивления их уничтожат, предупредил глава республики.

Кроме того, Кадыров назвал экс-судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства». Он высказался, что бывший судья не смог воспитать интеллигентных детей, и вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи.

СПРАВКА «ВМ»

20 января люди в гражданской одежде, масках и с оружием ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Они представились сотрудниками МВД Чечни и предъявили постановление о принудительном приводе супругов на допрос. После этого они увезли Мусаеву, больную сахарным диабетом второго типа и коронавирусом.

21 января стало известно, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона. По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной.

23 января бывший чеченский судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Об этом сообщила адвокат Наталья Добронравова. При этом она заявила, что знает, в какую страну направились экс-судья с дочерью, но информацией делиться не намерена.