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Пентагон заявил, что США приводят военных в повышенную готовность из-за Украины

Юлия Курганова

В мире
Пентагон заявил, что США приводят военных в повышенную готовность из-за Украины
Фото: defense.gov/Lisa Ferdinando, DOD

Соединенные Штаты приводят 8,5 тысяч американских военных на территории страны и за границей в повышенную готовность на фоне «напряженности вокруг Украины». Об этом в понедельник, 24 января, сообщил официальный представитель Министерства обороны Джон Кирби.

— Министр Остин привел ряд воинских частей на территории США в состояние повышенной готовности к развертыванию. Их численность достигает 8,5 тысячи, — сказал он.

Кирби отметил, что решения о переброске в Европу дополнительных войск из Америки пока не приняты. Командование решило повысить их готовность, чтобы военные могли, если это будет необходимо, быстро направиться в Европу.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

В тот же день СМИ сообщили, что президент США Джо Байден может направить от одной до пяти тысяч военнослужащих, а также корабли и авиацию в Европу и страны Прибалтики на фоне обострения ситуации на Украине. Отмечается, что 22 января лидер встретился с высокопоставленными представителями Пентагона, которые предложили ему несколько вариантов действий относительно угрозы «вторжения» России на Украину.

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