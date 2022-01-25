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Инфекционист: число заболевших COVID в РФ может превысить 100 тысяч человек в сутки

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист: число заболевших COVID в РФ может превысить 100 тысяч человек в сутки
Фото: Youtube / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

Число выявленных заболевших COVID-19 в сутки на пике может превысить 100 тысяч человек. Об этом сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.

— Я думаю, около ста и больше. Идет очень быстро, заражаются очень быстро, проходит 4-5 дней и уже во всю болеют, а за это время распространяют, подъем ждет значительный, — рассказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам врача, пик заболеваемости коронавирусом ожидается в начале-середине февраля, передает ТАСС.

В России с начала пандемии, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 11 173 300 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 10 045 336 человек, скончались 326 767.

Врач рассказал, как облегчить свое состояние при первых симптомах коронавируса. В столице продолжает расти количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. По последним данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с ковидом в Москве, за сутки с 23 января на 24 января выявлено уже 19,5 тысячи инфицированных. Работа амбулаторной службы города переведена на усиленный режим.

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