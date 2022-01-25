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На Украине назвали дату «вторжения» российской армии

Полина Долганова

В мире
На Украине назвали дату «вторжения» российской армии
Фото: mvs.gov.ua

Россия может вторгнуться на Украину 20 февраля. Такое предположение сделал командир операции украинских объединенных сил в Донбассе.

По его словам, Украину беспокоит именно эта дата, которая будет означать завершение Олимпийских игр в Пекине и окончание совместных боевых учений Союзного государства.

— Среди различных сценариев 20 февраля отмечается как потенциальная дата начала вторжения: именно тогда в Пекине заканчиваются зимние Олимпийские игры, и президент Путин, возможно, не захочет запятнать это событие. Это также знаменует собой завершение совместных российско-белорусских учений на границе с Украиной, — сказал военный в интервью The Times.

Павлюк также заявил, что Россия начнет наступать на Украину с юго-восточной стороны, где располагается много предприятий.

Командующий заключил, что в случае «вторжения» Россия может захватить Днепр, Харьков и Одессу.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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