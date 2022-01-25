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«Атмосфера здесь дружественная»: студенты рассказали о стажировке в правительстве Москвы

Георгий Соланович

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«Атмосфера здесь дружественная»: студенты рассказали о стажировке в правительстве Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Студенты старших курсов и выпускники вузов могут получить шанс начать успешную карьеру и пройти шестимесячную оплачиваемую стажировку в правительстве Москвы. Об этом сообщает официальный сайт мэра города.

Обучающиеся в вузах имеют право пройти стажировку в одном из шести направлений: «Медийный город», «Правовое пространство», «Социальный город», «Городская экономика», «HR-город» и «Комфортная городская среда». Так, студенты получат разносторонний опыт и увеличат шансы найти работу мечты — около 60 процентов специалистов трудоустраиваются еще во время стажировки или сразу после ее окончания, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Меня тепло приняли, сделали более удобный график. Я спокойно могу подойти к руководству и сказать, что не получается в моей работе, или, наоборот, попросить новое задание. Мне нравится молодой коллектив, атмосфера здесь дружественная, — рассказала студентка второго курса Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени О. Е. Кутафина Милана Горбачева.

В 2021 году почти 250 студентов прошли стажировку в 20 компаниях технополиса «Москва».

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