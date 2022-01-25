В ГИБДД напомнили о нормах безопасности в День студента

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В ГИБДД напомнили студентам о мерах безопасности в День студента, 25 января. Об этом Госавтоинспекция Москвы сообщила в своем Telegram-канале.

Сотрудники рассказали о необходимости выключать телефоны и наушники перед переходом улицы. Более того, пересекая дорогу, стоит смотреть по сторонам, даже будучи вовлеченным в интересный разговор.

Также при переходе через проезжую часть лучше снимать капюшон, чтобы не заслонять себе обзор. И наконец, не стоит никуда спешить. Лучше опоздать на лекцию, чем потерять здоровье.

— Мы проанализировали состояние аварийности с участием молодых пешеходов в возрасте от 17 до 23 лет. Так вот, по оперативным данным, с начала этого года произошло уже более 20 наездов на пеших участников движения указанной возрастной категории, — резюмировали сотрудники столичной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

Накануне стало известно, что Госавтоинспекция проведет рейд для профилактики ДТП в Москве 25 января. Сотрудники будут проверять соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Особое внимание будет уделено переходу улиц в неположенных местах и на запрещающий сигнал светофора.