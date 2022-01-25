«Душевно ранил»: девушка-блогер подала в суд на Гарика Харламова и Comedy Club

Фото: Youtube / Азамат Мусагалиев

В Мещанский районный суд Москвы поступил иск на миллион рублей к юмористу Гарику Харламову и компании Comedy Club Production. Эти деньги в качестве компенсации морального вреда требует некая Анна Полякова. Об этом во вторник, 25 января, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Подавшая в суд девушка ведет свой блог в соцсетях. Один из ее снимков использовали во время выступления резиденты Comedy Club. Причем юмористическая миниатюра, о которой идет речь, вышла в эфир еще в 2020 году.

— Истец просит обязать ответчиков удалить публикацию с изображением истца, принести публичные извинения, взыскать солидарно компенсацию морального вреда за вторжение в частную жизнь при распространении ее изображения без ее согласия в размере одного миллиона рублей, — рассказала «ВМ» Котомина.

Досудебная подготовка по указанному иску назначена на 14 февраля.

В свою очередь пресс-секретарь Харламова отказался комментировать «ВМ» подробности дела.

По данным «МК», в своем иске девушка отметила, что не давала разрешения на использование своего изображения. К тому же произошедшее ее «душевно ранило».

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиции удалось задержать одного из участников разбойного нападения на Марину Коташенко.

В МВД рассказали, что им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения. Представитель Коташенко юрист Александр Добровинский заявил, что в настоящее время полиции известны все участники ограбления.