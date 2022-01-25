Спасатели сняли мужчину, забравшегося на опору Крымского моста в Москве
Спасатели сняли мужчину, который забрался на опору Крымского моста в Москве. Перед этим мужчине передали деньги.
В размещенной в Сети трансляции с места происшествия было видно, как мужчине на мосту передали деньги. После этого он пересчитал их и решил принять помощь спасателей.
Как сообщает Telegram-канал Baza, забравшегося на мост мужчину зовут Умар. В 2019 году он уже проделывал то же самое. Тогда свой поступок мужчина объяснял тем, что его начальница не выплачивает ему зарплату, в то время как ему нужно кормить четверых детей.
Мужчина на Крымском мосту
Днем 25 января в Москве мужчина забрался на Крымский мост. На месте происшествия дежурили спасатели. Источник «ВМ» в экстренных службах сообщал, что спасатели установили автолестницу, по которой поднимался психолог.
В столичном дептрансе сообщили, что в связи с инцидентом на Крымском мосту на внешней стороне Садового кольца перекрыты три полосы движения в сторону Ленинского проспекта из четырех.