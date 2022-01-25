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Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Срок изоляции для россиян, контактировавших с больными коронавирусом, сокращен до семи дней. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 25 января.

— Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19, с 14 до семи дней, — приводит сообщение РИА Новости.

11 января в ФМБА сообщили, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная агентством, зарегистрирована в России. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».

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25 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России выросла на третьей неделе года в два раза по сравнению с предыдущей. Уровень заболеваемости растет в 83 регионах, уточнила она.

Максимальное число новых случаев, по ее данным, наблюдается среди подростков 15–17 лет и взрослых 30–49 лет. При этом больше половины случаев приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, добавила руководитель ведомства. Во всех регионах России, где сняли ограничения по COVID-19, стремительно растет заболеваемость, заключила Попова.

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