МВД раскрыло подробности операции по снятию мужчины с Крымского моста

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Крымский мост Карта всех событий

Операция по снятию мужчины с Крымского моста длилась почти два часа. Об этом во вторник, 25 января, «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МЧС по городу.

По данным ведомства, сообщение о мужчине на верхушке опоры Крымского моста поступило в 13:27. После этого сотрудники МЧС выехали на помощь находящимся на месте происшествия полицейским.

— Пожарные и психологи при помощи подъемного механизма – пожарной автолестницы, несколько раз поднимались на высоту к мужчине. Спустя почти два часа сотрудникам экстренных служб все же удалось уговорить мужчину зайти в люльку подъемного механизма и спуститься вниз, — рассказали в ведомстве.

Видео: Пресс-служба ГУ МЧС по Москве

В столичном ГУ МВД уточнили, что переговоры с мужчиной вела старший лейтенант полиции Наталья Мошарова. Именно ей удалось убедить мужчину спуститься.

— В настоящее время он передан представителям скорой помощи. Руководством ГУ МВД России по Москве рассматривается вопрос о поощрении сотрудника полиции, предотвратившего несчастный случай, — заключили в ведомстве.

Мужчина на Крымском мосту

Днем 25 января в Москве мужчина забрался на Крымский мост. На месте происшествия дежурили спасатели МЧС. Источник «ВМ» в экстренных службах сообщает, что спасатели установили автолестницу, по которой поднимался психолог, чтобы поговорить с мужчиной.

В ГУ МЧС по Москве «ВМ» подтвердили, что спасатели работали на месте происшествия.

В столичном Дептрансе сообщили, что в связи с инцидентом на Крымском мосту на внешней стороне Садового кольца было перекрыто три полосы движения в сторону Ленинского проспекта из четырех.

В скором времени спасателям удалось уговорить мужчину спуститься. В размещенной в Сети трансляции с места происшествия было видно, как «высотнику» передали деньги.

Видео: Telegram / SHOT

По данным Telegram-канал Baza, забравшегося на мост мужчину зовут Умар. В 2019 году он уже проделывал то же самое. Тогда свой поступок мужчина объяснял тем, что его начальница не выплачивает ему зарплату, в то время как ему нужно кормить четверых детей.