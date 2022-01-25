Английские медики назвали пять «уходящих» и «приходящих» симптомов «омикрона»

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При новом штамме коронавируса «омикрон» общая слабость и поражение вестибулярной системы приводят к появлению «уходящих и приходящих» симптомов. Об этом во вторник, 25 января, сообщает Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).

Так, например, зафиксированы частые жалобы больных «омикроном» на головокружения, звон в ушах, снижение слуха, напряжение в глазах и головную боль. Отмечается, что эти симптомы не постоянны. Они могут проходить в течение дня, а затем снова возвращаться.

— Они могут приходить и уходить в течение дня. Если они постоянны или очень интенсивны, вам следует сообщить об этом своему лечащему врачу, — сообщили в NHS.

Если при омикроне возникают постоянные боли, могут потребоваться дополнительные обследования, передает издание.

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До этого врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала, что дети уязвимы для нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» не меньше, чем взрослые.

Также директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал, при каких симптомах «омикрона» не нужно вызывать врача.