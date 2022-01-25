Протестующие попытались проникнуть в здание Верховной рады в Киеве

Фото: Telegram / Верховна Рада України

Требующие налоговых послаблений предприниматели попытались проникнуть в здание Верховной рады в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 25 января.

— Среди их требований — принять законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и других послаблениях в Налоговом кодексе. После шествия они вернулись к зданию Рады и продолжили акцию, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / РИА Новости

Участники, как уточняется, собрали инициативную группу и попытались пройти в здание парламента. В результате возникла потасовка, а силовики задержали нескольких участников митинга и применили слезоточивый газ.

Впоследствии полицейские оттеснили предпринимателей от здания Рады, но столкновения продолжились. Во время потасовок участники зажгли дымовые шашки и фаеры.

По меньшей мере одному правоохранителю стало плохо, его увели для оказания помощи. Вскоре многие участники акции разошлись, отмечает РИА Новости.

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