Столичные службы приготовились к уборке после большого снегопада 25 января

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Московские городские службы приготовились к уборке снега после большого снегопада, ожидаемого в столице вечером 25 января. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, снегопад ожидается до утра среды, 26 января. За это время уровень снега в городе может вырасти до пяти сантиметров.

— Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки, — рассказал Бирюков.

Отмечается, что городские службы планируют приступить к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой по мере выпадения осадков.

— Просим водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 11:00 четверга из-за гололедицы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что несущественный снегопад ожидается в столичном регионе вечером 25 января. В ночные часы снегопад усилится. По его словам, на такие погодные явления будет влиять атмосферный фронт, который приближается с северо-запада.