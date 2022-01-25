«Слегка ленив, недоверчив»: Московский зоопарк показал видео из вольера манула Тимофея

Фото: Пресс-служба зоосада

Московский зоопарк опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с фотоловушки, установленной в вольере манула по кличке Тимофей.

Сотрудники отметили, что, несмотря на то что пушистая шерсть животного позволяет ему с легкостью переносить московскую зиму, манул не любит выходить на улицу.

— Какие делаем выводы?…Тимофей слегка ленив, немного недоверчив и не любит компанию двуногих, поэтому выходит он преимущественно по ночам, — заключили в зоопарке.

До этого московский зоопарк опубликовал видео, запечатлевшее, как вороны дразнят росомаху по кличке Крендель.

12 января широкой публике впервые показали двух близнецов-панд в зоопарке Токио. Из-за роста числа заражений коронавирусом зоопарк Уэно, где впервые за 140-летнюю историю родились близнецы панд, закрывается.

Но розыгрыш права посмотреть на малышей проводился еще в декабре, когда эпидемиологическая ситуация в Японии была лучше. Панды были представлены публике в течение трех дней, увидеть их смогли по тысяче человек в день.

Близнецы родились 23 июня. Брат и сестра путем всенародного конкурса и консультаций с Китаем получили имена Сяосяо (для мальчика) и Лэйлэй (для девочки).