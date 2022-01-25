Астрологи рассказали, из чего «сделаны» разные знаки зодиака

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Астрологи убеждены, что зодиакальные созвездия совершенно не похожи друг на друга, их влияние на людей огромно. Специалист рассказал о составляющих представителей зодиакального круга.

Овны в основном состоят из энергии. Кроме того, в них в равных частях есть уют, страсть и гнев, которые приправлены эмоциями и огнем.

Главная составляющая Тельцов — терпеливость. Также они щедро наделены умом и вдумчивостью. Заправлен этот знак зодиака любовью и частичкой надоедливости.

В Близнецах доминирует сарказм. Также в них много болтливости и гораздо меньше эрудиции. Также в этих знаках содержится игривость и немного смеха.

В Раках переизбыток чувственности, а также достаточно понимания для того, чтобы слыть крайне эмпатичными персонами. В них немало чувства юмора и столько же милоты. Весь этот коктейль разбавлен толикой злости, которая нивелируется большим количеством любви.

Со Львами не соскучишься, так как их основной ингредиент — веселье. В них много солнечного света для привлечения заслуженного внимания. В этих знаках можно также найти дружбу, нахальство и немного огня.

У Дев больше всего любопытства. Благодаря ему, а также пониманию и рассудительности представители этого знака могут глубоко погружаться в проблемы других. Они умеют хранить тайны, но не могут избавиться от сарказма.

Весы переполнены оптимизмом, хотя и известны своей нерешительностью. При этом Вселенная также наградила их смехом, солидным объемом милоты, а также флиртом и игривостью.

Философы и мыслители Скорпионы вмещают много вдумчивости, которая сочетается с таинственностью. Этот знак не представляет своей жизни без звуков, так как наделен от природы музыкой. В них также есть немного эмоций, которые растворяются в черном юморе.

Стрельцы обладают большим запасом наивности, при этом они самокритичны и легко используют вмещенные в них шутки. Они являются кладезем идей и щедро наделены свободой, приправленной оригинальностью.

Козерог сплошь состоит из обязанностей и «сухого» юмора. Они также наделены хорошим воспитанием и знаниями, полученными из книг.

Водолеи в основном состоят из упрямства, которые разбавлены страстью, гневом и лидерством, а также радугой и смехом. Эмоциями Вселенная приправила их по вкусу.

Рыбы совмещают много милоты и заботы. Благодаря смеси из любви, загадочности и воображения они производят свойственные им сказки.

До этого сообщалось, что женщины, рожденные под знаками зодиака Овен, Рак и Скорпион, по мнению астрологов, в плане жестокости не только не уступают мужчинам, но и превосходят их.