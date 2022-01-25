Московских водителей предупредили о снеге и гололедице 25 января

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Вечером во вторник, 25 января, в Москве ожидается снег и местами гололед. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве попросили водителей города соблюдать особую осторожность на дорогах. Также в департаменте призвали соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 11:00 четверга из-за гололедицы. Синоптики отметили, что особенный режим также ввели в столице с 21:00 вторника до 07:00 среды. В этот период ожидаются обильные осадки в виде снега.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что несущественный снегопад ожидается в столичном регионе вечером 25 января. В ночные часы снегопад усилится. По его словам, на такие погодные явления будет влиять атмосферный фронт, который приближается с северо-запада.