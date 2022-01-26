США уведомили Украину о содержании ответа России по гарантиям безопасности

Фото: Официальный сайт Министерства обороны Украины

Соединенные Штаты сообщили украинским властям содержание ответа РФ по гарантиям безопасности. Об этом во вторник, 25 января, в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Трансляция велась в Twitter американского ведомства.

Прайс отметил, что Вашингтон при ответе Москве учел позицию Киева.

— Мы не только проинформировали их, но и специально запрашивали их мнения и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет, — заявил он.

По словам пресс-секретаря Госдепа, Соединенные Штаты пока не передали документ России, но американский ответ «не удивит Москву».

25 января представитель Госдепа заявил, что Вашингтон исключил какие-либо уступки Москве. Официальный представитель ведомства Нед Прайс сообщил, что США настаивают на взаимности и ожидают каких-то шагов и со стороны России.

21 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Женеве пообещал предоставить письменный ответ на предложения по безопасности на следующей неделе. Москва, как уточнил он, услышала первую реакцию Вашингтона на то, что обсуждалось в форматах НАТО и ОБСЕ. Она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами, подчеркнул дипломат. Лавров выразил мнение, что правильнее было бы обнародовать ответ США.