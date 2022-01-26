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«Жесть, не позорься»: Бузова снялась полностью обнаженной в ванной

Юлия Курганова

Общество
«Жесть, не позорься»: Бузова снялась полностью обнаженной в ванной
Фото: instagram/buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова, отпраздновав на днях с размахом свой день рождения в Сочи, снова отправилась в путешествие. Она прилетела в Южную Африку и остановилась в дорогом отеле.

Звезда решила начать день с принятия ванны. Она полностью оголилась и залезла в пенную воду, при этом в руке у певицы был бокал с шампанским. Примечательно, что Бузова сделала это на камеру. Она стала гладить себя руками и томно смотреть в объектив. Осталось тайной, кто снимал артистку.

— Я киска, но во мне не женская сила, — подписала знаменитость видео в Instagram.

Многим фолловерам не понравился провокационный пост — они выразили недоумение по поводу желания Бузовой все выставлять напоказ. Также пользователи отметили, что звезда часто появляется на публике с алкоголем.

«Без допинга уже не можешь! Позорище»; «Оля, ну сама провоцирует всех — всегда с бокалом. Все красиво, сама красотка, но бокал лишний»; «Несчастная одинокая женщина»; «Опять показуха»; «Зачем такие кадры показывать всему миру?»; «Жесть, не позорься», — написали пользователи.

Однако нашлись и поклонники телеведущей, которые оценили видео звезды и засыпали ее комплиментами.

«Вид за окном шикарный»; «Любим тебя, киса»; «Красавица»; «Оля ты красивая», — прокомментировали кадры подписчики.

Бузова похвасталась роскошными подарками за миллионы рублей. Певица и телеведущая, которая 20 января отметила свой 36-й день рождения, похвасталась роскошными подарками, стоимостью в десятки миллионов рублей. Очередную дату знаменитость отпраздновала в компании друзей. Певица показала несколько фото с мероприятия, на которых она предстала в алом платье с разрезом и туфельках в тон.

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