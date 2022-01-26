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Врач-терапевт Лапа рассказала, сколько дней болеют коронавирусом привитые люди

Юлия Курганова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Врач-терапевт Лапа рассказала, сколько дней болеют коронавирусом привитые люди
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Даже если человек заболеет коронавирусом после прививки, болезнь будет протекать не так, как у невакцинированных. В чем разница, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Прививка от COVID-19 существенно уменьшает риск заражения, но не исключает его полностью. Что вакцинация точно делает, так это меняет продолжительность болезни. По наблюдениям терапевта, привитый человек может ощущать симптомы коронавируса максимум три дня.

— Все пациенты отмечают при легком и среднем течении COVID-19 слабость, усталость, гипергидроз (повышенное потоотделение — прим. «ВМ»), а также головные боли и боли в суставах. Но у привитых все это проходит за день или за три дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии, — сообщила Лапа в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что прививка предотвращает тяжелое течение болезни. Если коронавирусом заразился человек, который не вакцинировался, то даже в случае легкого или среднего течения болезни его ждет как минимум десять дней недомогания.

Лапа рассказала, что невакцинированные примерно пять дней чувствуют симптомы COVID-19: боль в горле, насморк, головные и мышечные боли и потливость. Если они проходят нормальное лечение, то затем еще пять дней чувствуют слабость и вялость, а потом начинается восстановление. Если же не было нормального лечения, то им придется еще дольше болеть, заключила врач.

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До этого Алесандр Гинцбург призвал привить от COVID-19 десять миллионов детей за полгода. Глава Центра Гамалеи считает, что прививать детей совершенно необходимо. Минздрав обладает возможностями резко увеличить госзаказ на препарат, отметил он.

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