Фермер объяснил, почему растут цены на сельхозпродукты

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Глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленобласти, член Общественной палаты Ленинградской области Михаил Шконда рассказал о причинах повышения стоимости сельхозпродуктов.

Первая причина — рост тарифов на электроэнергию и дизельное топливо. Кроме того, выросла в цене импортная продукция.

— В таких условиях, чтобы не обанкротиться, фермеру приходится поднимать цены на свою продукцию, — рассказал фермер в комментарии ФАН.

Экспорт российских продуктов за рубеж, по его мнению, не сильно сказывается на повышении стоимости продукции на внутреннем рынке, поскольку экспортируются, как правило, продукты, которых произведено в избытке.

При этом, по мнению эксперта, государство, по мнению фермера, могло бы активнее участвовать в совместных с фермерами инфраструктурных проектах по переработке сельхозпродукции и доставки ее конечному потребителю.

Фермер также обратил внимание на низкое качество отечественной сельхозтехники, отметив, что приходится закупать зарубежные образцы, а они стоят гораздо дороже.

До этого фермер Олег Сирота назвал два продукта, которые сильно подешевеют в 2022 году.