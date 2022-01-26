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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность польской организации WOT Foundation

Полина Долганова

В мире
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность польской организации WOT Foundation
Фото: Вечерняя Москва

Генпрокуратура РФ признала деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation нежелательной на территории России. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Такое решение было вызвано угрозой, которую организация представляет для безопасности России.

Данные о признании WOT Foundation нежелательной организацией уже были направлены в Министерство юстиции с целью внесения информации в необходимый список, пишет ТАСС.

В сентября 2021 года деятельность «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO) в России признали нежелательной в Генеральной прокуратуре РФ. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. В учреждении отметили, что к такому выводу специалисты пришли после изучения необходимых материалов.

Также осенью СМИ сообщили, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует запустить систему поиска нежелательного фотографического и видеоконтента в интернете. Такая разработка получила название «Окулус». Отмечается, что система выявления противоправных материалов будет работать на основе искусственного интеллекта. Как рассказали представители ГРЧЦ, это поможет в значительной степени увеличить эффективность нововведения.

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