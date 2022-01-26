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Сенаторы одобрили законопроект об индексации пенсий на 8,6 процента

Михаил Алимов

Общество
Сенаторы одобрили законопроект об индексации пенсий на 8,6 процента
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Совет Федерации одобрил законопроект об индексации пенсий в России для неработающих пенсионеров на 8,6 процента. Соответствующее решение в среду, 26 января, принято на заседании верхней палаты парламента.

20 января Государственная дума в третьем и последнем чтении приняла поправку об индексации пенсий в России на 8,6 процента с 1 января 2022 года.

Данную поправку правительство внесло в уже принятый в первом чтении законопроект о соцпенсии для представителей малочисленных северных народов.

Отмечается, что российские пенсионеры получат проиндексированную пенсию уже в феврале.

12 января зампредседателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что размер средней пенсии в России после индексации может вырасти на 1400 рублей. Она также напомнила, что до начала 2022 года средняя пенсия по стране составляла чуть более 16 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, выступил с предложением проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6 процента. По его словам, принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

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