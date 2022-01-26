Сын Куравлева объяснил, почему отца перевели из Коммунарки в другое медучреждение

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Артиста Леонида Куравлева выписали из больницы № 40 в Коммунарке и направили на реабилитацию в другое медицинское учреждение. Об этом в среду, 26 января, рассказал сын актера.

— Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы, — сообщил он ТАСС.

По его словам, вся семья Куравлева благодарна медперсоналу больницы за помощь актеру, которая продолжается и сейчас.

21 января российский актер Леонид Куравлев был переведен из реанимационного отделения в хоспис. Уточняется, что 85-летнему народному артисту поставлен диагноз «деменция смешанного типа». Его состояние медики оценивали как средней тяжести.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

После источники сообщили, что Леонид Куравлев, лежащий в Коммунарке с пневмонией, находится в неадекватном состоянии. Тогда уточнялось, что его могут перевести на аппарат ИВЛ, чтобы органы отдохнули от нагрузки. У артиста, по сведениям журналистов, диагностировали тяжелое поражение мозга, которое привело к проблемам с памятью и речью.

Позже СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР Леонид Куравлев в последнее время жил в доме престарелых. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий.