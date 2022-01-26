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В Кремле сообщили, что Путин не планирует контактов с руководителями ДНР и ЛНР

Полина Долганова

Политика
В Кремле сообщили, что Путин не планирует контактов с руководителями ДНР и ЛНР
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не планирует проводить переговоры с лидерами Донецка и Луганска. Об этом в среду, 26 января, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

— Нет, сейчас таких планов нет, — цитирует РИА Новости ответ представителя Кремля на соответствующий вопрос.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР готовы к агрессии со стороны Украины. Он уточнил, что в Донецке уже провели некоторые учения, отработали слаженность действий профильных ведомств и продолжают вести совместные действия между экстренными службами.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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