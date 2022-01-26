Жерар Депардье застрял в стамбульском аэропорту из-за снегопада

Жерар Депардье

Французский актер и гражданин РФ Жерар Депардье вместе с российскими туристами застрял в стамбульском аэропорту. Об этом сообщил 5-tv.ru.

Уточняется, что авиарейсы отменили либо перенесли на неопределенный срок в связи с аномальным снегопадом в Стамбуле. Тысячи туристов оказались заперты в здании аэропорта, им пришлось ночевать на полу. Депардье был замечен в одном из кафетериев в здании.

Погода в турецкой столице ухудшается с 21 января. Рабочие смогли расчистить только одну взлетную полосу, пассажиры до сих пор ждут вылета. Многих расселили по отелям и гостиницам города, однако многие все равно остались в аэропорту. Сейчас в Стамбуле около 12 тысяч российских граждан, передает 5-tv.ru.

25 января «Турецкие авиалинии» приостановили работу в аэропорту Стамбула до полуночи из-за сильного снегопада. Соответствующие органы продолжают прикладывать усилия, чтобы возобновить работу авиагавани.

До этого сообщалось, что из-за сильных осадков аэропорт в Стамбуле был парализован, сотни людей в понедельник, 24 января, не смогли попасть на свои рейсы. Позже пришлось отменить 16 рейсов и 26 задержать.