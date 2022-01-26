Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жерар Депардье застрял в стамбульском аэропорту из-за снегопада

Георгий Соланович

Общество
Жерар Депардье застрял в стамбульском аэропорту из-за снегопада
Жерар Депардье

Французский актер и гражданин РФ Жерар Депардье вместе с российскими туристами застрял в стамбульском аэропорту. Об этом сообщил 5-tv.ru.

Уточняется, что авиарейсы отменили либо перенесли на неопределенный срок в связи с аномальным снегопадом в Стамбуле. Тысячи туристов оказались заперты в здании аэропорта, им пришлось ночевать на полу. Депардье был замечен в одном из кафетериев в здании.

Погода в турецкой столице ухудшается с 21 января. Рабочие смогли расчистить только одну взлетную полосу, пассажиры до сих пор ждут вылета. Многих расселили по отелям и гостиницам города, однако многие все равно остались в аэропорту. Сейчас в Стамбуле около 12 тысяч российских граждан, передает 5-tv.ru.

25 января «Турецкие авиалинии» приостановили работу в аэропорту Стамбула до полуночи из-за сильного снегопада. Соответствующие органы продолжают прикладывать усилия, чтобы возобновить работу авиагавани.

До этого сообщалось, что из-за сильных осадков аэропорт в Стамбуле был парализован, сотни людей в понедельник, 24 января, не смогли попасть на свои рейсы. Позже пришлось отменить 16 рейсов и 26 задержать.

Читайте также:
Аэропорты Турция Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Все мнения
О проекте