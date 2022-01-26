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«20-градусные морозы»: синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве

Василий Плиткин

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Погода в Москве
Город
«20-градусные морозы»: синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В феврале в Центральном регионе ожидаются морозы до минус 20 градусов, о чем сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 26 января.

— Февраль не ожидается экстремально холодным месяцем, будут периодически колебания холодных и теплых периодов. 30-градусных морозов не прогнозируется, но понижение до отметки минус 20 градусов прогнозируется, — рассказал Вильфанд.

По словам эксперта, на протяжении всего месяца периоды теплых и холодных волн будут сменяться.

— Все показатели — индекс циркуляции атмосферы, так называемая арктическая осцилляция, северо-атлантические колебания — показывают, что фазы отрицательные, то есть будут обязательно захлесты холодных воздушных масс с северо-востока, — добавил специалист.

Точно сказать, когда именно наступят морозы, невозможно. Специалисты смогут предупредить об их наступлении за 2–3 дня минимум, пишет «Москва 24».

В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности до полуночи 28 января из-за риска образования гололедицы.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что снежная и относительно теплая погода ожидается в столице в конце текущего месяца.

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