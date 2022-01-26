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Ученые назвали чувство усталости индикатором скорой смерти для пожилых людей

Ирина Игнатенко

Общество
Ученые назвали чувство усталости индикатором скорой смерти для пожилых людей
Фото: freepik.com

Ученые из Питтсбургского университета провели исследование и пришли к выводу, что обостренная реакция на физическую нагрузку и повышенная утомляемость у людей пожилого возраста может свидетельствовать о скорой смерти.

Состояние истощенности после различных видов физической активности специалисты оценивали при помощи новой Питтсбургской шкалы усталости.

В ходе анализа ученые учитывали ряд дополнительных факторов, влияющих на смертность, в частности, наличие хронических заболеваний, депрессивных состояний, возраст. Выяснилось, что набравшие в ходе тестирования от 25 баллов по шкале усталости люди, умирали в 2,3 раза чаще остальных участников эксперимента.

Ведущий автор работы и доцент кафедры эпидемиологии Высшей школы общественного здравоохранения Питтсбургского университета Нэнси Глинн отметила, что для снижения риска смертности пожилым людям нужно сохранять минимальные физические нагрузки, чтобы держать организм в тонусе, сообщает издание argumenti.ru.

До этого психолог дала советы, как избежать конфликтов с пожилыми родственниками.

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