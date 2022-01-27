«Удаленка и самоизоляция»: инфекционист дал советы пожилым гражданам

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Непривитым гражданам старше 60 лет нужно соблюдать режим самоизоляции, а работодателям рекомендуется перевести на удаленный режим работы своих сотрудников. С таким заявлением в четверг, 27 января, выступил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Он подчеркнул, что на дистанционный режим работы рекомендуется перевести лиц старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями.

— COVID-19, вызванный вариантом «омикрон», может протекать тяжело, особенно у невакцинированных людей, поэтому необходимо пройти вакцинацию или повторную вакцинацию, если прошло шесть месяцев и более после вакцинации или перенесенного заболевания, — сообщил Чуланов, передает РИА Новости.

Помимо этого, инфекционист напомнил о важности соблюдения мер профилактики — ношении масок или респираторов. По возможности необходимо ограничить контакты с окружающими людьми и избегать больших скоплений людей.

— Также важно соблюдать гигиенические меры профилактики: соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, пользоваться санитайзерами для обработки рук в общественных местах, — заключил эксперт.

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25 января пресс-служба столичного департамента образования и науки рассказала, что переход московских школ на дистанционное обучение является крайней мерой.

До этого сообщалось, что с понедельника, 24 января, в ряде российских регионов вступили в силу ограничения, связанные с распространением штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Ограничения касаются перевода не менее тридцати процентов сотрудников на удаленную работу, а также отмены массовых мероприятий.