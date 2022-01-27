Пушков объяснил позицию России по вопросу судьбы ДНР и ЛНР

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков заявил, что на сегодняшний день российское руководство не рассматривает перспективу политического признания Донецкой и Луганской народных республик. Слова сенатора передает издание «Украина.ру».

— Несмотря на обострение ситуации на юго-востоке Украины, пока рано говорить о том, что ВСУ в ближайшее время начнет крупномасштабную операцию по захвату Донбасса, — считает Пушков.

Также он поделился мнением, что Российская Федерация задействует военную составляющую только в случае прямых боевых действий в отношении ДНР или ЛНР с украинской стороны, пишет издание.

Помимо этого, сенатор не исключил возможность провокаций со стороны Киева.

В среду, 26 января, Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР с помощью поставок отдельных видов вооружений.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.