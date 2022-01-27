Госдеп назвал условие, которое помешает запуску «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» будет не допущен администрацией США, если продолжится эскалация кризиса вокруг Украины. Об этом в четверг, 27 января, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что в случае вторжения России на Украину — реализация газопровода не сдвинется с места.

— Это инструмент давления для нас, для Германии, для трансатлантического сообщества, потому что газ не идет по трубопроводу. Это не инструмент давления для президента Российской Федерации Владимира Путина, — добавил Прайс в эфире National Public Radio.

Северный поток-2

29 декабря 2021 года глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.

В тот же день президент России Владимир Путин рассказал, что поставки газа в рамках проекта «Северный поток — 2» начнутся незамедлительно после одобрения ЕС. Объем поставок топлива составит 55 миллиардов кубометров в год, уточнил глава государства.