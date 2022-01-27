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Вирусолог сказал, когда в России начнется спад заболеваемости COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог сказал, когда в России начнется спад заболеваемости COVID-19
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков поделился мнением, что всплеск заболеваемости коронавирусной инфекции, который связан со штаммом «омикрон» — быстро пойдет на спад. Он предположил, что снижение роста заболеваний будет фиксироваться уже в десятых числах февраля.

— Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится. Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе, — сообщил Чумаков.

Однако в связи с тем, что «омикрон» наиболее заразный, вызванная им волна заболеваемости может отличаться своей масштабностью, подчеркнул вирусолог в беседе с радио Sputnik.

— В результате этой волны значительная часть людей окажется устойчивой к дальнейшему заражению коронавирусом, поэтому следующий штамм будет еще менее патогенным, эволюция вируса идет в сторону уменьшения патогенности. Мы можем даже не заметить новой волны, поскольку она будет бессимптомной. Скорее всего, ее вообще не будет — будут маленькие подъемы заболеваемости, — считает Чумаков.

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Недавно независимый демограф Алексей Ракша рассказал, когда в России произойдет пик заболевания штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

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