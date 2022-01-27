Ангар загорелся на востоке столицы

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Россия, Москва, Лениногорская улица, 1с1 Карта всех событий

В четверг, 27 января, на востоке Москвы произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что возгорание произошло по адресу: Лениногорская, дом 1, строение 1.

— Предварительная площадь пожара составляет 600 квадратных метров, — сообщил источник «ВМ».

В среду, 26 января, было зафиксировано возгорание в частном доме на территории Новой Москвы. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Из горящего дома было эвакуировано четыре человека, а также при пожаре был обнаружен один пострадавший.

2 января один человек пострадал при пожаре в частном доме в СНТ «Десна» в ТиНАО.