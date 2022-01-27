Территорию возле станции метро «Некрасовка» благоустроят в 2022 году

Фото: Владимир Новиков, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Некрасовка Карта всех событий

Территория возле станции метро «Некрасовка» Некрасовской линии московского метрополитена будет благоустроена в 2022 году. Об этом в четверг, 27 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, возле станции уже были проведены работы по благоустройству, но район развивается, сейчас там строятся ТРЦ «ТПУ Некрасовка», сквер и три подземных пешеходных перехода.

— В связи с этим появилась необходимость привести в порядок участок улицы Покровской, где они расположены, от Проектируемого проезда № 598 до Рождественской улицы, — заявил Бирюков.

Заммэра также добавил, что планируется убрать под землю в кабельную канализацию воздушные линии, обновить тротуары и заменить покрытие проезжей части. Также в ходе работ обустроят удобные пешеходные маршруты с лавочками и информационными стелами и установят более 50 фонарей с энергосберегающими лампами.

Бирюков особо подчеркнул, что главная задача проекта — сделать территорию комфортной и функциональной для местных жителей.

— Запланировано создание новой прогулочной зоны, для автомобилистов отремонтируют плоскостную парковку площадью почти две тысячи квадратных метров, для владельцев собак приведут в порядок площадку для выгула и установят там новое оборудование, — подытожил он.

До этого Петр Бирюков рассказал, что запланировано дополнительное благоустройство территории возле 11 станций Большой кольцевой линии.