Движение поездов на участке второго маршрута МЦД восстановили

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Курская Карта всех событий

Движение поездов на участке между станциями Курская и Дмитровская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 27 января.

— Диаметральные поезда снова следуют полным маршрутом. Для скорейшего ввода в график вместе с Московскими железными дорогами (МЖД) вынуждены вносить корректировки в расписание, — говорится в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что движение поездов между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 приостановлено по техническим причинам. Поезда следовали от Курского и Рижского вокзалов и отправлялись обратно. Также часть составов задерживалась.

23 января стало известно, что несколько поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) следовали с задержкой из-за остановки тепловоза. По данным МЖД, тепловоз остановился в 13:50 на станции Виноградово. По этой причине три пригородных состава ездили с увеличенными интервалами. В результате железнодорожники убрали тепловоз с путей и смогли восстановить движение на участке.