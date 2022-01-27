Лжебанкир похитил у москвички почти 1,4 миллиона рублей

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В столице мужчина представился сотрудником банка и выманил у женщины почти 1,4 миллиона рублей. Об этом в четверг, 27 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», 18 января москвичке позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка и убедил женщину перевести на указанный им счет принадлежащие ей деньги. После этого мошенник перестал выходить на связь.

Материальный ущерб от действий лжебанкира составил 1 миллион 390 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Днем ранее сообщалось о еще одном случае мошенничества. Москвичка одолжила знакомому по переписке почти 900 тысяч рублей, после чего он скрылся. Вскоре полицейским удалось задержать афериста. Им оказался ранее судимый 31-летний приезжий. Деньгами фигурант дела распорядился по собственному усмотрению.