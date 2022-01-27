Столичные врачи за сутки вылечили еще 5465 пациентов от COVID-19

Фото: АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 5465 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в четверг, 27 января.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 940 819 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 26 586 новых случаев заболевания COVID-19. Число подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) составило 494. При этом процент госпитализации достиг 5,5 процента от общего числа заболевших. Количество таких пациентов составило 1459.

Еще 72 пациента за сутки скончались, говорится в сообщении.

Фото: Оперштаб

Срок карантина по коронавирусной инфекции для москвичей, которые контактировали с заболевшими, сократили с 14 до 7 дней. Новые правила вступили в силу 26 января.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил о готовности московской системы здравоохранения к возможному росту количества госпитализаций на фоне обострения ситуации с COVID-19. По словам главы города, основная тяжесть вспышки заражения штаммом «омикрон» сегодня возлагается на плечи работников амбулаторного звена.

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26 января стало известно, что москвичи смогут удаленно закрывать больничные после COVID-19 и ОРВИ. Процесс закрытия больничных для перенесших ОРВИ и коронавирусную инфекцию горожан перевели в дистанционный формат. Такая мера необходима из-за роста нагрузки на специалистов поликлиник в связи с обострением ситуации с COVID-19.