Столичные врачи за сутки вылечили еще 5465 пациентов от COVID-19
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Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 5465 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в четверг, 27 января.
Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 940 819 пациентов.
За последние сутки в Москве зарегистрировали 26 586 новых случаев заболевания COVID-19. Число подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) составило 494. При этом процент госпитализации достиг 5,5 процента от общего числа заболевших. Количество таких пациентов составило 1459.
Еще 72 пациента за сутки скончались, говорится в сообщении.
Срок карантина по коронавирусной инфекции для москвичей, которые контактировали с заболевшими, сократили с 14 до 7 дней. Новые правила вступили в силу 26 января.
Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил о готовности московской системы здравоохранения к возможному росту количества госпитализаций на фоне обострения ситуации с COVID-19. По словам главы города, основная тяжесть вспышки заражения штаммом «омикрон» сегодня возлагается на плечи работников амбулаторного звена.
26 января стало известно, что москвичи смогут удаленно закрывать больничные после COVID-19 и ОРВИ. Процесс закрытия больничных для перенесших ОРВИ и коронавирусную инфекцию горожан перевели в дистанционный формат. Такая мера необходима из-за роста нагрузки на специалистов поликлиник в связи с обострением ситуации с COVID-19.