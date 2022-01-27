Песков прокомментировал ответы США по гарантиям безопасности

Фото: Администрация президента РФ

Нельзя сказать, что в ответах Запада на предложения России по гарантиям безопасности были учтены соображения и озабоченности Москвы. Об этом в четверг, 27 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вы же вчера слышали заявление и государственного секретаря, и господина Столтенберга (генерального секретаря Североатлантического альянса — прим. «ВМ»), где они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены РФ. Основываясь на этом, поводов, конечно, не так много, но очевидно одно — я по-прежнему воздержался бы от каких-либо концептуальных оценок, — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Он также отметил, что, несмотря на просьбы Запада не публиковать ответы по гарантиям безопасности, содержание этих бумаг и так всем известно.

Песков подытожил, что он пока не будет давать каких-либо оценок относительно возможности компромисса в связи с ответами Штатов, передает РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также должны обязаться не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

26 января МИД России подтвердил, что посол США в Москве Джон Салливан передал замглавы российского дипломатического ведомства Александру Грушко ответ по гарантиям безопасности.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

Глава Госдепа Энтони Блинкен при этом уточнил, что ответ США на предложения России по безопасности был скоординирован с Украиной и союзниками.