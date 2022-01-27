В Кремле прокомментировали предложения о поставке Россией оружия в ДНР и ЛНР

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин осведомлен о призывах депутатов помочь Донецку и Луганску поставками оружия, однако в Кремле пока не располагают его реакцией на эти предложения. Об этом в четверг, 27 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является для «Единой России». Сейчас нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы, — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

В среду, 26 января, Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР с помощью поставок отдельных видов вооружений.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

В свою очередь Дмитрий Песков в ответ на это сказал, что в ситуации, сложившейся вокруг Донбасса, не нужно совершать провокационные шаги, которые усилят напряженность в регионе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.