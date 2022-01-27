«Не обладают чувством такта»: Девятова о нападках публики из-за лишнего веса

Певица Марина Девятова с воспитанником специализированного интерната для незрячих и слабовидящих детей выступают на V Международном фестивале «Белая трость». / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Российская певица Марина Девятова прокомментировала реакцию публики на внешнее изменение артистки. Свою точку зрения она изложила в беседе со Starhit.

По словам певицы, за время пандемии она успела и сильно похудеть, и набрать лишний вес. У Девятовой были проблемы с гормональной системой. Она не стала делиться подробностями личной жизни с публикой и с юмором отреагировала на неприличные вопросы и оскорбления ненавистников.

— Я же не буду объяснять это милым женщинам, которые не обладают чувством такта. Хотя, мне кажется, любая могла бы понять. Задавая такие вопросы, надо думать, как на это отреагирует человек. <...> Нельзя спрашивать человека о проблеме напрямую, не зная ее сути. Поэтому в комментариях я с юмором ответила: «Надеюсь, вас не стошнило, когда вы это смотрели? Если вам это претит — переключите канал. Я не шоколадка «Аленка», чтобы всем нравиться», — резюмировала певица.

Она также добавила, что сейчас пытается справиться со своими проблемами. Девятаева нашла поддержку в лице своих близких. Артистка не собирается отказываться от выступлений – нелюбовь отдельных личностей ее не особо волнуют, передает Starhit.

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