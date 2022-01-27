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Онколог рассказала, какие заболевания приводят к развитию рака груди

Василий Плиткин

Общество
Онколог рассказала, какие заболевания приводят к развитию рака груди
Фото: depositphotos

Рак груди является самым частым онкологическим заболеванием, от которого страдают женщины всех возрастов — не только женщины зрелые, но и молодые. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, заведующая отделением онкомаммологии онкологического центра Рано Азимова.

По словам эксперта, самым частым диагнозом является мастопатия — доброкачественная опухоль, возникающая в ответ на дисгормональные нарушения работы организма. Чаще всего болезнь касается жительниц больших городов и является реакцией на нарушение гормонального фона, экологию и качество потребляемой пищи. Связь между мастопатией и раком молочной железы не доказана, но врач советует относиться внимательнее к своему здоровью.

На образование злокачественной опухоли может влиять множество факторов. Например, раннее начало менструации, поздний климакс, отсутствие беременности и различные неблагоприятные факторы окружающей среды.

Азимова также рассказала, что в последнее время регулярно выявляется наследственный рак молочной железы. Это можно определить с помощью анализов крови на наличие мутаций в генах BRCA1, BRCA2, пишет газета «Аргументы и факты».

Онкологическое заболевание можно выявить на ранних стадиях, важно следить за своим состоянием, чтобы не пропустить первые опасные звоночки. К ним Азимова относит наличие уплотнений в груди, появление выделений из соска, появление втяжения на коже груди или соска, появление плотных образований в подмышечной впадине.

Также врач настаивает на регулярных обследованиях, которые следует проводить раз в год.

До этого специалисты объяснили, какие родинки могут перерасти в рак. Некоторые родинки могут сигнализировать о развитии онкологического заболевания. О симптомах рака, связанных с родинками, рассказали британские ученые. Отмечается, что тревогу нужно бить, если родинка трансформировалась в течение нескольких недель или месяца.

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